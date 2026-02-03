René Ziesler zum Präsidenten des GAK gewählt

Bei der heutigen Generalversammlung des Grazer AK wurde René Ziesler nach einer Änderung der Vereinsstatuten von den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern zum Präsidenten gewählt. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.

Ziesler war bislang Obmann des Vereins und geht damit in sein siebentes Jahr an der Spitze des GAK.

Als sportliches Ziel für die laufende Saison gilt, den Klassenerhalt möglichst frühzeitig abzusichern. Vor dem Frühjahrsauftakt beim Wolfsberger AC (Sonntag, ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) hat der GAK als Vorletzter vier Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Linz. Nach Runde 22 folgt die Punkteteilung.

