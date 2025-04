Der Kampf um die Champions-League-Plätze in der Premier League ist spannender denn je. Mit Meister Liverpool ist bereits ein Team von der Insel sicher für die Königsklasse qualifiziert. Für sechs weitere Teams lebt die Chance von der Königsklasse noch. Die englische Topliga ist in der kommenden Saison sogar mit fünf Teams in der Königsklasse vertreten.

Arsenal, Newcastle United, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest und Aston Villa kämpfen noch um die begehrten Plätze in der Champions League. Die besten Chancen haben im Moment wohl die „Gunners“. Das Team von Trainer Mikel Arteta liegt mit fünf Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten Newcastle auf Rang zwei und ist an den letzten vier Spieltagen wohl nur mehr theoretisch aus den Top fünf zu verdrängen.

Zudem können ist Arsenal in dieser Saison immer noch im Bewerb vertreten – im Halbfinale geht es heute gegen Paris Saint-Germain. Bei einem Titelgewinn wären die Londoner ebenfalls direkt qualifiziert. In der Liga beträgt der Vorsprung auf Europa-League-Rang sechs schon sieben Punkte. Das Restprogramm der „Gunners“ könnte allerdings einfacher sein.

Newcastle und Chelsea mit Hammer-Programm

Newcastle United steht nach starken vergangenen Wochen auf dem dritten Tabellenplatz. In den letzten sieben Ligaspielen gab es sechs Siege und nur eine Niederlage. In den verbleibenden vier Runden treffen die „Magpies“ aber noch auf direkte Konkurrenten um die Champions-League-Plätze – auswärts auf Arsenal und daheim auf Chelsea.

Meister Manchester City hat auch nach einer komplett verpatzten Saison die Königsklasse weiter im Visier. Das Team von Trainer Pep Guardiola liegt nach 34 Spieltagen auf CL-Kurs und hat ein machbares Restprogramm vor sich.

Der FC Chelsea darf nach einem durchwachsenen Frühjahr immer noch auf die Teilnahme in der Königsklasse hoffen. Von allen CL-Anwärtern haben die „Blues“ jedoch wohl das schwerste Restprogramm erwischt. Das strauchelnde Team von Trainer Enzo Maresca muss zudem mit der Conference League auch einer Doppelbelastung standhalten.

Nottingham und Aston Villa lauern

Überraschungsteam Nottingham Forest steht auch im Saisonfinish vor der Teilnahme an einem internationalen Bewerb. Nottingham hat ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert – damit könnte man sich noch auf Platz vier schieben und Chelsea aus den Top fünf verdrängen. Das Restprogramm scheint nach den gezeigten Leistungen in dieser Saison machbar.

Der letzte Anwärter auf einen CL-Platz ist Aston Villa. Die „Villans“ überzeugten immer wieder mit ihren Leistungen in der Premier League, stehen allerdings nur auf Rang sieben. In diesem Jahr war in der Königsklasse erst im Viertelfinale gegen PSG Schluss. Im Liga-Finish geht es unter anderem noch gegen die schwächelnden Topklubs Tottenham und Manchester United.

Premier League: Die Restprogramme der CL-Anwärter

Arsenal

Spieltag 35: AFC Bournemouth (h)

Spieltag 36: FC Liverpool (a)

Spieltag 37: Newcastle United (h)

Spieltag 38: FC Southampton (a)

Newcastle United

Spieltag 35: Brighton & Hove Albion (a)

Spieltag 36: FC Chelsea (h)

Spieltag 37: FC Arsenal (a)

Spieltag 38: FC Everton (h)

Manchester City

Spieltag 35: Wolverhampton (h)

Spieltag 36: FC Southampton (a)

Spieltag 37: AFC Bournemouth (h)

Spieltag 38: FC Fulham (a)

Chelsea

Spieltag 35: FC Liverpool (h)

Spieltag 36: Newcastle United (a)

Spieltag 37: Manchester United (h)

Spieltag 38: Nottingham Forest (a)

Nottingham Forest

Spieltag 34: FC Brentford (h)

Spieltag 35: Crystal Palace (a)

Spieltag 36: Leicester City (h)

Spieltag 37: West Ham United (a)

Spieltag 38: FC Chelsea (h)

Aston Villa

Spieltag 35: FC Fulham (h)

Spieltag 36: AFC Bournemouth (a)

Spieltag 37: Tottenham Hotspur (h)

Spieltag 38: Manchester United (a)

