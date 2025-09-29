Retour in die zweite Liga: Tanrivermis kehrt nach Österreich zurück

Nach einer erfolgreichen Zeit beim SKN St. Pölten folgten nur sieben Pflichtspiele als Cheftrainer beim slowenischen Erstligisten NK Maribor – nun hat Tugberk Tanrivermis einen neuen Verein gefunden und kehrt dafür nach Österreich zurück.

Der 35-Jährige unterschreibt bei Schwarz-Weiß Bregenz einen Vertrag bis Sommer 2027 und übernimmt das Traineramt von Regi Van Acker, der nach dem schwachen Saisonstart mit nur zwei Punkten aus acht Spielen am vergangenen Samstag von seinen Aufgaben entbunden wurde. Tanrivermis wird bereits am Dienstag Vormittag das Training mit der Mannschaft leiten.

„Tugberk ist mit seinen erst 35-Jahren ein bereits sehr erfahrener Trainer und Fußballexperte, der nicht nur als Co-Trainer unter Fatih Termin und Igor Tudor, oder als U18 Trainer der AS Roma, als Jose Mourinho dort Cheftrainer war, Erfahrungen sammeln konnte, sondern auch bereits unsere Liga kennt. Er hat uns mit seinen Ideen überzeugt, wir sind glücklich, dass wir ihn nach Bregenz holen und in so kurzer Zeit die vakante Trainerposition besetzen konnten“, so der Vorstand der Bregenzer in einer Presseaussendung.

Tanrivermis hatte im Oktober 2024 den Trainerposten von Alexander Gitsov übernommen. Während seiner Amtszeit hat der SKN von 20 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga nur drei verloren. Dem gegenüber stehen 13 Siege und vier Remis und 43 Punkte bei einem Torverhältnis von 46:22. In diesem Zeitraum konnte nur der damalige Tabellenführer und mittlerweile Bundesligist SV Ried mehr Punkte einfahren (45 Punkte).

(Red.)/Bild: GEPA