Rettenegger sichert sich ÖM-Titel

Stefan Rettenegger hat bei den Österreichischen Meisterschaften der Nordischen Kombination den Titel von der Großschanze geholt.

Der Salzburger entschied am Samstag in Bischofshofen erst das Massenstartrennen auf Skirollern für sich und verteidigte seine Führung im Mattenspringen souverän. Zweiter wurde sein Bruder Thomas Rettenegger, das Podium komplettierte Johannes Lamparter. Mario Seidl belegte bei seinem Wettkampf-Comeback nach einer Knieverletzung den sechsten Platz.

„Es ist eine super Standortbestimmung und man merkt, dass man am richtigen Weg ist. In so einem starken Team Staatsmeister zu werden, stimmt sehr positiv für den Winter“, sagte Stefan Rettenegger, der zuletzt bereits den Sommer-Grand-Prix gewonnen hatte. Der im Mai wegen Blutdopings schuldig gesprochene Seidl meldete sich nach dem Bruch seiner rechten Kniescheibe im März 2024 mit einem passablen Resultat zurück. „Ich bin megahappy mit dem Comeback. Nach so einer schwierigen, langen Zeit wieder so zurückzukommen, ist schon cool“, sagte der Salzburger, der im Sommer abseits des ÖSV-Kaders trainiert hatte.

Seidl war wegen Blutdopings rückwirkend für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 gesperrt worden und ist wieder startberechtigt. Der 32-Jährige hatte stets dementiert, gedopt zu haben. Die auffälligen Blutwerte führt er auf eine Immunerkrankung zurück.

