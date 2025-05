Reus geht mit LA 0:7 unter – Rekordniederlage für Messi

Die Horrorsaison von Marco Reus und Meister Los Angeles Galaxy nimmt immer groteskere Züge an, auch Lionel Messi kassierte eine Rekordniederlage in der MLS: Am 12. Spieltag der Major League Soccer ist Titelverteidiger LA am Tiefpunkt angelangt, das 0:7 (0:3) bei den New York Red Bulls bedeutete die höchste Niederlage in der Geschichte der Franchise.

Die früheren Bundesligastars Eric Maxim Choupo-Moting und Emil Forsberg trafen jeweils doppelt für New York, Ex-Nationalspieler Reus wurde in der 64. Minute beim Stand von 0:4 ausgewechselt. Mit drei Unentschieden und neun Niederlagen ist Galaxy das schlechteste Team der Liga.

Messi erlebte beim 1:4 (0:2) von Inter Miami bei Minnesota United seine höchste Niederlage in der MLS. Der argentinische Weltmeister erzielte in der 48. Minute das einzige Tor der Gäste zum zwischenzeitlichen 1:2. Miami ist nach der zweiten Saisonniederlage in der Liga Tabellenvierter der Eastern Conference.

„Wenn die Spieler nachlassen, liegt die Verantwortung ganz klar bei mir. Ganz bei mir“, sagte Inter-Coach Javier Mascherano, einst Mitspieler Messis beim FC Barcelona: „Wenn der Trainer sie nicht überzeugt oder nicht das vermittelt, was er will, liegt die Verantwortung ganz beim Trainer.“

(SID) Foto: Imago