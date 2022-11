„Mehr als nur ein Wintersport“: Kommt es zur Revolution im Skispringen?

via

Steht in der Sportart Skispringen möglicherweise eine große Revolution bevor? Nach dem Weltcupauftk in Wisla, der aufgrund des Schneemangels auf Matten ausgetragen wurde, häuften sich die Rufe, dass dies ein Modell für die Zukunft sei.

FIS-Renndirektor Sandro Pertile hat in einem Gespräch mit dem Skisprungmagazin „Berkutschi“ erklärt, dass der Sportart „keine Grenzen gesetzt sind“ und Skispringen „mehr als nur ein Wintersport ist“.

Die Sportart Skispringen unabhängiger von der Jahreszeit Winter zu machen sein „eine mögliche Lösung. Wenn wir uns den Tennissport ansehen, werden die wichtigsten Veranstaltungen je nach Jahreszeit auf unterschiedlichen Belägen ausgetragen“, sagte Pertile: „Gleiches Spiel, gleiche Athleten, gleiches Spielfeld. Nur der Belag des Platzes ist unterschiedlich. So könnte es auch beim Skispringen sein.“

Wird Skispringen zu einer globalen Sportart?

Aufgrund des Klimwandels haben immer mehr Austragungsorte mit Schneemangel zu kämpfen. Um dieser auch für den Sport Skispringen negativen Entwicklung zu entgehen, denkt die FIS darüber nach, Skispringen zu einer globalen Sportart zu machen.

„Die klare Vision für unsere Zukunft wird stark mit der Klimasituation und dem weltweiten Interesse an unserer Disziplin verbunden sein“, erklärte Pertile. “

„Wir können uns eine vielversprechendere Zukunft aufbauen, indem wir auf allen fünf Kontinenten Wettkämpfe auf verschiedenen Oberflächen austragen. Das ist ein riesiger Vorteil, vor allem im Hinblick auf einen möglichen, wahrscheinlichen Klimawandel“, so Pertile.

Der FIS-Direktor verfolgt den klaren Plan, Skispringen zu einer Weltsportart zu entwickeln. „Skispringen sollte wirklich das Ziel haben, ein Weltsport zu sein, der nicht nur in Europa populär ist, sondern in der Lage ist, Interesse, Sponsoren und Zuschauer in jedem Winkel der Welt anzuziehen“, meinte Pertile.

Dies sei aber eine langfristige Vision und werde laut Pertile „nicht im nächsten Jahr verwirklicht werden.“

