Die Rhein Fire haben am Sonntag den Titel in der European League of Football (ELF) geholt. Im rein deutschen Finale von Duisburg setzten sich die Düsseldorfer gegen Stuttgart Surge vor 31.500 Zuschauern mit 53:34 durch und machten damit auch eine perfekte ELF-Saison ohne Niederlage perfekt.

Die Vienna Vikings hatten sich im Halbfinale Stuttgart geschlagengeben müssen, die Raiders Tirol hatten die Play-offs verpasst.

(APA) / Bild: Imago