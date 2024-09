Ricciardo reagiert auf Rausschmiss-Gerüchte

Verliert Daniel Ricciardo seinen F1-Sitz noch in dieser Saison? Nach den Äußerungen von Sky-Experte Ralf Schumacher reagiert nun der Fahrer auf die Diskussion um seine Zukunft – ganz sicher ist er dabei nicht.

Daniel Ricciardos Karriere in der Königsklasse des Motorsports scheint in den vorerst letzten Zügen zu sein. Der unter Fans und Kollegen beliebte Australier hat für das kommende Jahr keinen Vertrag, doch eine mögliche Trennung könnte schon deutlich früher kommen. Sky-Experte Ralf Schumacher erklärte, dass Ricciardo bereits nach dem an diesem Wochenende anstehenden Rennen in Singapur zu Ende sein würde.

Ricciardo ist sich nicht komplett sicher

Nun äußerte sich der 35-Jährige selbst zu der Diskussion um seine Zukunft. Am Donnerstag des Wochenendes in der Marina Bay sagte er: „Mir ist bewusst, dass es einiges an Gerede und Spekulationen gibt, über den Rest der Saison, aber davon wüsste ich im Moment nichts“.

Doch völlig sicher ist sich selbst der ehemalige Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen nicht. „In diesem Sport sind schon verrückte Dinge passiert, deshalb werde ich nicht hier stehen und mich dabei selbstbewusst und zuversichtlich geben“. Der Racing-Bulls-Pilot erläuterte: „Ich möchte auch nicht sagen: ‚Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, ich verwette mein Haus darauf‘. Dafür bin ich schon zu lange dabei.“

Auch Verstappen sprach bei der Pressekonferenz über das mögliche Aus seines Freundes: „Er hat viel erreicht, mehr als jeder sich erträumen kann. Selbst wenn es sein letztes Rennen ist, kann er auf etwas zurückblicken, dass großartig ist und nicht viele Leute erreichen konnten.“