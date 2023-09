Ricciardo Rückkehr ins Cockpit noch nicht in Aussicht

Die Rückkehr von Daniel Ricciardo in die Formel 1 könnte sich nach seinem Ende August erlittenen Handbruch weiter verzögern. „Er befindet sich noch immer in der Heilungsphase. Die Genesung geht gut voran, aber wir werden noch eine Weile brauchen“, sagte AlphaTauri-Ingenieur Jonathan Eddolls am Freitag. Ursprünglich war das Comeback des Australiers für das Rennen in Katar Anfang Oktober geplant, nun will das Team kein klares Datum festlegen.

Ricciardo verpasst mit dem an diesem Wochenende stattfindenden Großen Preis von Japan bereits sein viertes Rennen. Ersetzt wird er weiterhin von dem 21-jährigen Neuseeländer Liam Lawson, der am vergangenen Sonntag in Singapur erneut eine Talentprobe abgab und erstmals punktete.

(APA)/ Bild: Imago