Ricciardo trägt speziellen Helm beim GP von Australien

Daniel Ricciardo fährt mit einem speziellen und einmaligen Helm seinen Heim-Grand-Prix in Australien.

Der 32-Jährige aus Perth steigt mit einem bunten Helm, der die Farben Blau, Grün, Pink, Orange und Schwarz beinhaltet, in das Cockpit für das Rennen (am Sonntag ab 7 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1) im Albert Park.

Entworfen wurde der Helm vom renommierten Künstler Reko Rennie. Der gebürtige Melbourner hat sich bei dem Design vom berühmten Yarra River inspirieren lassen. An dem Fluss wurde 1835 die Stadt Melbourne erbaut. Zudem wollte Rennie die Lebendigkeit und Vielfalt der zweitgrößten Stadt Australiens mit einfließen lassen. Auch die Aborigine-Kultur soll das Helmdesign abbilden.

Helm wird versteigert

„Ich bin mir sicher, dass viele Fans das auffällige Design, das Reko für den Helm entworfen hat, lieben werden. Und ich glaube daher auch, dass viele sehr gerne dieses besondere Stück ersteigern würden“, erklärte McLaren-Pilot Ricciardo.

Nach dem Rennen wird der signierte Helm dann nämlich für einen guten Zweck versteigert. Das Geld geht an das Rote Kreuz in Australien, das Menschen und Gemeinden in den Bundesstaaten Queensland und New South Wales, die von den Überschwemmungen im Jahr 2022 betroffen sind, humanitäre Unterstützung leistet.

Ricciardo ist Fanliebling

Ricciardo, der seit 2011 in der Formel 1 fährt und bislang für HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault und McLaren 212 Rennen bestritten und dabei acht Siege eingefahren hat, ist nach Jack Brabham, Alan Jones und Mark Webber der vierterfolgreichste Australier in der F1-Historie. 2014 sowie 2016 wurde er WM-Dritter in der Fahrerwertung. Bei den Fans ist er vor allem aufgrund seines Humors und seines breiten Lachens sehr beliebt.

Der Große Preis von Australien findet nach zweijähriger Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie wieder statt. In Melbourne wird seit 1996 gefahren. Zuletzt nahmen die Veranstalter Modifizierungen an der Strecke vor, um für mehr Rennaction und Überholmanöver zu sorgen.

(skysport.de //Peer Kuni)