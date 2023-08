Ricciardo verpasst auch Italien-Grand-Prix

AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo wird den Großen Preis von Italien am kommenden Wochenende in Monza (live auf Sky Sport F1 – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass) verpassen, nachdem der Australier am Sonntag in Spanien an seiner gebrochenen Hand operiert worden war. Das teilte Red-Bull-Teamchef Christian Horner mit. Wie Horner am Rande des Formel-1-Rennens in Zandvoort erklärte, wurden Ricciardo bei der Operation in Barcelona mehrere Schrauben und eine Platte eingesetzt. „Es ist gut gelaufen, es war erfolgreich“, sagte der Brite.

Zu der Frage nach dem Zeitrahmen von Ricciardos Rückkehr meinte er: „Wir müssen abwarten, wie der Genesungsprozess am Ende verläuft, aber sicher nicht in Italien.“ Nach Monza, für den italienischen Rennstall AlphaTauri ein Heimrennen, folgt am 17. September der Grand Prix von Singapur und am 24. September Japan.

Der 34-jährige Routinier hatte sich im zweiten Freitagstraining in Zandvoort einen Bruch eines Mittelhandknochens an der linken Hand zugezogen und wurde für das restliche Programm am Wochenende durch den Neuseeländer Liam Lawson ersetzt, der in den Niederlanden den 13. Platz belegte. Ricciardo bestritt seit seinem Comeback mit AlphaTauri, das zur Red-Bull-Gruppe gehört, zwei Rennen.

(APA)

Bild: GEPA