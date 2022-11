Ricciardo vor womöglich letztem F1-Rennen

via

via Sky Sport Austria

Daniel Ricciardo wird am Sonntag (14.00 Uhr/live auf Sky Sport F1) seinen letzten Grand Prix für McLaren bestreiten, womöglich auch den letzten in seiner Formel-1-Karriere. „Mental handhabe ich es nicht so, als wäre es mein letztes Rennen, aber es könnte sein“, sagte der Australier.

Ricciardo verlässt McLaren im gegenseitigen Einvernehmen nach dem Grand Prix von Abu Dhabi, in der kommenden Saison ist für den achtmaligen Rennsieger kein Cockpit verfügbar.

Ob Ricciardo als Fahrer nach Sonntag noch einmal ein Formel-1-Rennen bestreiten wird, ist also ungewiss. Unabhängig davon will er den letzten Grand Prix der Saison noch einmal voll auskosten. „Ich weiß, dass für die Zukunft nichts garantiert ist, also gehe ich hinaus, um es zu genießen“, betonte Ricciardo.

Der Australier, der bei McLaren durch Landsmann Oscar Piastri ersetzt wird, wurde mit möglichen Reserverollen bei Red Bull und Mercedes in Verbindung gebracht. Bestätigt sei aber noch nichts. „Es werden Fortschritte gemacht, wir werden sehen“, sagte er.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago