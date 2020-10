Ried gewinnt Testspiel in Amstetten

Bereits nach 13 Minuten ging Ried im Ertl Glas Stadion in Führung. Julian Wießmeier erzielte das 1:0. Die Oberösterreicher hielten die Führung lange, ehe in der 78. Minute Patrick Puchegger der 1:1-Ausgleich gelang. In der Schlussphase (84.) fixierte Canillas den 2:1-Sieg.

SV Ried: Daniliuc – Lercher, Meisl, Reifeltshammer, Kerhe (78. Haas) – Ziegl, Lackner (50. Grubeck), Nutz (78. Borsos), Satin (60. Möschl (Testspieler)) – Sulley (70. Canillas), Wießmeier (74. Canadi).

Artikelbild: GEPA

Quelle: SV Ried