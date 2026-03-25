Ried-Profi winkt Duell mit Messi

Während das ÖFB-Team noch knapp drei Monate auf das WM-Duell mit Argentinien und Superstar Lionel Messi warten muss, könnte für einen Profi der SV Ried dieses Erlebnis schon bald Wirklichkeit werden.

Angreifer Kingstone Mutandwa ist erstmal nach mehr als eineinhalb Jahren wieder für das Nationalteam von Sambia einberufen worden. Bislang stehen für den Rieder Leihspieler lediglich zwei Kurzeinsätze für sein Land zu Buche.

Mutandwa überzeugt bei der SV Ried

Nach starken Leistungen in der laufenden Bundesliga-Spielzeit mit neun Toren und zwei Assists in 21 Einsätzen darf Mutandwa nun auch wieder für sein Heimatland auf Torejagd gehen.

Das Comeback im sambischen Nationalteam hält für den 23-Jährigen gleich ein echtes Highlight bereit. Am 1. April gastiert Mutandwa mit seinen Landsleuten für ein Freundschaftsspiel beim amtierenden Weltmeister Argentinien mit Superstar Messi.

Im legendären Stadion „La Bombonera“ – Heimstätte der Boca Juniors – wollen sich die Argentinier gegen Sambia weiter Selbstvertrauen für die WM-Endrunde im Sommer holen. Anstoß der Partie ist um 1:15 Uhr (MESZ).

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