Ried zum Auftakt der AVL-Viertelfinalserie mit Heimsieg

Das Männer-Team von UVC Ried hat am Dienstag zum Auftakt der Viertelfinalserien der Austrian Volley League (AVL) gegen Sokol V/Post SV Wien einen 3:2-(22,-26,-15,20,13)-Heimsieg gefeiert.

Das Heimrecht für die ersten beiden Spiele dieser „best of five“-Serie war getauscht worden. Am Mittwoch beginnen die Duelle Aich/Dob – Klagenfurt, Hartberg – Amstetten und Waldviertel – Graz. Alle Semifinalisten stehen frühestens am Donnerstag nächster Woche, spätestens am 18. März fest.

Bei den Frauen geht es im „best of three“-Format am Freitag und Samstag mit den Paarungen Linz – Bisamberg-Hollabrunn, Sokol/Post – Salzburg, Trofaiach Eisenerz – Hartberg und Graz – Klagenfurt los. Die zweiten Spiele sind für Ende nächster Woche angesetzt, eventuell nötige dritte Matches für ein paar Tage danach. Die Semifinali werden bei Männern und Frauen „best of five“ gespielt, auch das Titelduell bei den Frauen. Bei den Männern wird der neue Meister „best of seven“ ermittelt.

(APA)/Bild: GEPA