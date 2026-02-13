Riesentorlauf der Herren bei Olympia: Die Startliste im Überblick

Am Samstag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Riesentorlauf der Herren auf dem Programm.

Der erste Durchgang beginnt um 10:30 Uhr, das Finale folgt ab 13:30 Uhr. Insgesamt werden 81 Athleten an den Start gehen.

Eröffnet wird das Rennen vom Brasilianer Pinheiro Braathen. Der erste Österreicher auf der Piste wird Marco Schwarz mit Startnummer 4 sein, direkt gefolgt vom Weltcup-Dominator Marco Odermatt.

Stefan Brennsteiner geht als Siebter ins Rennen, Raphael Haaser folgt mit Nummer 16. Den Abschluss für das ÖSV-Team macht Patrick Feurstein, der als 19. an den Start geht.

Bild: GEPA