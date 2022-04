via

via Sky Sport Austria

Die Karriere von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski sucht seinesgleichen. Nicht nur in der Liga, sondern auch in der Champions League ist seine Ausbeute von 81 Toren in 100 Spielen beeindruckend.

Bayern gegen Villarreal jetzt live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!