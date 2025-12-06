Robinson führt in Tremblant – Scheib ausgeschieden

Die Neuseeländerin Alice Robinson ist am Samstag im ersten von zwei Ski-Weltcup-Riesentorläufen in Mont Tremblant am besten mit den schwierigen Bedingungen zurechtgekommen.

Die Siegerin von Copper Mountain lag zur Halbzeit 0,33 Sek. vor Zrinka Ljutic (CRO) und 0,49 vor Mikaela Shiffrin (USA). Julia Scheib, in dieser Saison schon Erste und Zweite, schied bei Schneefall aus. Stephanie Brunner ist Elfte, Katharina Liensberger und Franziska Gritsch lagen in den Top 20.

„Ich war ein bisschen spät dran. Ich habe die Linie im Kopf gehabt, bin leicht in den Schnee gekommen und hatte den Gegendruck nicht mehr“, sagte Scheib im ORF-TV-Interview. Die Pistencrews arbeiteten unermüdlich, hatten den Neuschnee zwar aus der Ideallinie gerutscht, außerhalb lag dieser aber zentimeterhoch.

(APA) Foto: GEPA