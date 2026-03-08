Rochade bei Ajax: Ex-Salzburg-Coach übernimmt als Cheftrainer

Oscar Garcia ist neuer Cheftrainer des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam.

Wie der Klub am Sonntag bekanntgab, übernimmt der ehemalige Coach von Red Bull Salzburg den Fünften der Eredivisie vorerst bis Sommer. Erst vor wenigen Wochen wurde Garcia Trainer der zweiten Mannschaft von Ajax und unterschrieb dort bis 2027. Nun löst er Interimstrainer Fred Grim nach zuletzt schwachen Leistungen ab.

Ajax liegt aktuell in der Liga nur auf Rang fünf, 24 Punkte hinter Leader PSV Eindhoven. In den letzten sechs Ligaspielen gab es nur einen Sieg. Garcia soll nun für Stabilität sorgen. Mit Salzburg holte der Spanier in der Saison 2015/16 sowie 2016/17 jeweils das Double aus Meisterschaft und Pokal.

(APA) / Bild: Imago