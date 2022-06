Rodionov bei Rasenturnier in Stuttgart dabei

Jurij Rodionov hat sich am Sonntag für das Hauptfeld des ATP-250-Rasenturniers in Stuttgart (769.645 Euro) qualifiziert. Österreichs aktuell bestplatzierter Spieler in der Weltrangliste (124.) besiegte am Sonntag in der zweiten Ausscheidungsrunde den Russen Roman Safiullin nach 2:36 Stunden knapp mit 7:5,3:6,7:6(6). Bei 4:5 im dritten Satz hatte der Niederösterreicher zwei Matchbälle abwehren müssen, ehe er dann im Tiebreak den vierten nutzte.

Seinen Erstrunden-Gegner kannte Rodionov noch nicht, dieser wurde nach Abschluss der Qualifikation zugelost. Ein möglicher Gegner war wie zuletzt erneut Andy Murray (GBR).

Rodionov hatte im Vorjahr am gleichen Schauplatz erstmals in seiner Karriere sowohl das Viertel- als auch das Semifinale auf der ATP-Tour erreicht. 2021 hatte er dann wegen einer Hüftverletzung in der Vorschlussrunde gegen Marin Cilic (CRO) aufgeben müssen.

(APA)

Bild: Imago