Rodionov-Bezwinger Kopriva holt Titel in Tulln

Österreichs Nummer 3, Jurij Rodionov, hat im Achtelfinale in Tulln gegen den späteren Sieger verloren.

Vit Kopriva sicherte sich am Sonntag in der Gartenstadt den Titel beim mit 118.000 Euro dotierten ATP-Challenger. Der Tscheche besiegte im Finale den Inder Sumit Nagal mit 6:2,6:4. Der 26-Jährige hatte im vergangenen Juli auch den gleich hoch dotierten Challenger in Verona für sich entschieden. Die Österreicher waren allesamt spätestens im Achtelfinale ausgeschieden.

(APA)

Bild: GEPA