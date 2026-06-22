Rodionov in zweiter Wimbledon-Qualirunde

Jurij Rodionov hat am Montag als einziger von drei Österreichern die erste Qualifikationsrunde für das Tennis-Majorturnier in Wimbledon überstanden.

Rodionov besiegte den Briten Oliver Crawford 6:4,6:4, sein nächster Gegner stand vorerst noch nicht fest. Lukas Neumayer und Joel Schwärzler schieden aus. Neumayer unterlag dem Serben Dusan Lajovic 4:6,4:6, Schwärzler dem Australier Christopher O’Connell 6:7(3),4:6. Julia Grabher steigt am Dienstag in die Qualifikation ein.