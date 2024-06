Rodriguez/Suljovic bei Team-WM ungeschlagen in K.o.-Runde

Österreich hat bei der Darts-Team-WM in Frankfurt am Freitag die K.o.-Runde erreicht.

Nach einem Sieg über China (4:0) gewannen Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez auch das zweite Spiel gegen Guyana mit 4:1 und wurden damit ungeschlagen Gruppensieger. Im Achtelfinale trifft das Duo nun am Samstagnachmittag auf Taiwan. Im Falle eines Weiterkommens wären die Sieger aus Wales gegen Kroatien am Sonntag die nächsten Gegner. Das Finale der WM wird am Sonntagabend gespielt.

(APA) / Artikelbild: Imago