Rohrer holt mit Zürich CHL-Titel

Der Vorarlberger Vinzenz Rohrer ist mit den ZSC Lions Gewinner der Champions Hockey League (CHL). Die Zürcher gewannen am Dienstag das „Heim“-Finale gegen Färjestad Karlstad 2:1 (1:0,1:0,0:1).

Matchwinner war Sven Andrighetto, der CHL-Saison-Topscorer erzielte beide ZSC-Tore (18.,33.). Per Äslund traf für Färjestad (52./PP). Der 20-jährige Rohrer wurde mit diesem Erfolg zum insgesamt dritten österreichischen CHL-Sieger nach Marco Kasper und Thimo Nickl jeweils 2022 mit Rögle.

Rohrer wurde in die dritte ZSC-Linie gestellt und bot eine starke Leistung. Bei den Heimischen wurde er weitgehend nur durch Andrighetto in den Schatten gestellt. Der österreichische Nationalspieler hatte seinen besten Auftritt in der 37. Minute, als er sich den Puck schnappte und nach einem Solo bei einer Doppelchance vom starken Färjestad-Goalie Maxime Lagace am Torerfolg gehindert wurde. Der aktive Rohrer, im Vorjahr auch beim Lions-Triumph in der Schweizer National League dabei, gab insgesamt drei Torschüsse ab und erhielt eine Eiszeit von 16:17 Minuten.

Der Stürmer war 2022 von den Montreal Canadiens an Nummer 75 gedraftet worden. Die CHL-Saison schloss er mit vier Toren und drei Assists ab. Das Duell der besten zwei Teams des Grunddurchgangs endete mit dem zweiten Schweizer CHL-Titel in Folge, hatte doch im Vorjahr Servette Genf triumphiert. Im Viertelfinale der laufenden Saison war Red Bull Salzburg im Viertelfinale gegen Färjestad ausgeschieden. Die ersten acht der nun zehn CHL-Auflagen waren sechsmal an einen schwedischen und zweimal an einen finnischen Club gegangen.

(APA)

Bild: Imago