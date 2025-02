Rohrer kämpft mit Lions und Heimvorteil um CHL-Titel

Den Schweizer Eishockey-Meistertitel hat Vinzenz Rohrer mit den ZSC Lions schon gewonnen, am Dienstag greift der 20-jährige Vorarlberger mit dem Klub aus Zürich auch nach der Trophäe in der Champions Hockey League (CHL).

Die Lions haben im Finale gegen Färjestad Karlstad Heimvorteil, Rohrer könnte als dritter Österreicher nach Marco Kasper und Thimo Nickl 2022 mit Rögle den kontinentalen Bewerb gewinnen.

Zehn Monate nach dem Triumph in der Schweizer National League kämpft der von den Montreal Canadiens 2022 an Nummer 75 gedraftete Stürmer um den nächsten großen Club-Erfolg. Rohrer hat in der laufenden CHL-Saison in zwölf Spielen vier Tore erzielt und drei vorbereitet.

Rohrer tankte Selbstvertrauen

Am Samstag hat er sich auch noch einmal Selbstvertrauen geholt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen im Schlager gegen Tabellenführer HC Lausanne (mit Michael Raffl) war er mit zwei verwandelten Penaltys Matchwinner und hatte auch im Spiel ein Tor erzielt. Mit 14 Treffern ist er drittbester Torschütze seines Teams.

In der Jubiläumssaison der 2014/15 eingeführten CHL stehen einander im Finale die beiden besten Mannschaften des Grunddurchgangs gegenüber. Färjestad ist zehnfacher schwedischer Meister und hat im Viertelfinale Red Bull Salzburg eliminiert. In den bisher neun CHL-Saisonen hat sechsmal ein schwedischer Club triumphiert, zweimal ein finnischer und im vergangenen Jahr Servette Genf.

