Roma revanchiert sich für Cup-Aus

Die AS Roma hat sich am Sonntag in der italienischen Fußballmeisterschaft gegen Torino für das Cup-Aus vor fünf Tagen revanchiert.

Die Römer gewannen in Turin mit 2:0. Matchwinner war Paulo Dybala, der das 1:0 von Neuzugang Donyell Malen mustergültig vorbereitete (26.) und den zweiten Treffer selbst besorgte (72.). Bei Torino spielte ÖFB-Legionär Valentino Lazaro durch. Roma holte sich Rang vier von Juventus zurück und hat sieben Punkte Rückstand auf Leader Inter Mailand.

Lazaros Turiner hatten die Hauptstädter am Dienstag im Coppa-Italia-Achtelfinale in Rom mit 3:2 aus dem Bewerb gekickt.

