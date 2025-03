Roma setzt Siegeszug fort

Die AS Roma hat den Höhenflug in der italienischen Serie A fortgeführt. Beim FC Empoli gewannen die Römer mit 1:0 (1:0) und damit zum sechsten Mal in Serie.

Der Hauptstadtklub schob sich auf den siebten Rang vor, die Plätze für die internationalen Wettbewerbe sind wieder in Reichweite. Matias Soulé erzielte nach gerade einmal 20 Sekunden das einzige Tor der Begegnung.

Auch Napoli siegt

Die SSC Napoli beendete ihre Schwächephase gegen die AC Fiorentina und hält das Titelrennen spannend. Napoli gewann die Partie mit 2:1 (1:0).

Nachdem Inter Mailand am Samstag bereits gegen die AC Monza gewonnen hatte (3:2), bleibt Neapel dem Titelverteidiger aus der Lombardei mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Neapel hatte in den fünf Spielen zuvor vier Remis und eine Niederlage hinnehmen müssen. Für die Neapolitaner trafen Romelu Lukaku (26.) und Giacomo Raspadori (60.), für Florenz Albert Gudmundsson (66.).

