Ronaldo erzielt zwei Hattricks innerhalb von 72 Stunden

Cristiano Ronaldo beweist in der saudischen Profiliga auch mit 39 Jahren seine Torjäger-Qualitäten. Am Dienstag erzielte der mehrmalige Weltfußballer beim 8:0-Sieg von Al-Nassr gegen Abha seinen zweiten Dreierpack innerhalb von 72 Stunden.

Der portugiesische Nationalspieler gab zudem zwei Tor-Vorlagen für den Tabellenzweiten, der acht Spiele vor Saisonende zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal hat.

Ronaldo schon mit Dreierpack am Samstag

Bereits am Samstag beim 5:1-Sieg gegen Al-Tai hatte der Starstürmer dreifach getroffen, insgesamt schaffte er das in dieser Saison bisher dreimal. Ronaldo führt die Torschützenliste mit 29 Treffern an.

Gegen Abha traf der 39-Jährige zunächst zweimal per Freistoß (11., 21.). Nach einer halben Stunde bereitete er das 3:0 durch den ehemaligen Salzburg-Stürmer Sadio Mané vor. Drei Minuten vor der Halbzeit machte der Portugiese dann seinen Dreierpack perfekt, ehe er noch das 5:0 vorbereitete. Zur Pause wurde Ronaldo wie Mané ausgewechselt.

(APA) / Bild: Imago