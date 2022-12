Ronaldo gegen die Schweiz überraschend auf der Bank

via

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo sitzt im Achtelfinale der Fußball-WM gegen die Schweiz überraschend zunächst auf der Bank.

Nach drei Startelf-Einsätzen in der Gruppenphase verzichtet Nationaltrainer Fernando Santos in der ersten K.o.-Runde am Dienstag (20.00 Uhr) erstmals auf den vereinslosen Angreifer.

Im Sturmzentrum spielt Goncalo Ramos von Benfica Lissabon, der in diesem Turnier bislang zu zwei Kurzeinsätzen kam, anstelle von Ronaldo von Beginn an. Bei seinen drei bisherigen Auftritten erzielte der fünfmalige Weltfußballer einen Treffer, im ersten Gruppenspiel gegen Ghana (3:2) war er per Elfmeter erfolgreich.