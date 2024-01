Ronaldo verletzt! AL-Nassr sagt Testspiele in China ab

Nach der Verletzung seines Superstars Cristiano Ronaldo hat der saudi-arabische Fußballclub Al-Nassr seine geplanten Testspiele am 24. und 28. Jänner in China abgesagt. Er soll sich Medienberichten zufolge im Trainingslager im chinesischen Shenzhen mit muskulären Problemen herumplagen. Wie schwer Ronaldo verletzt ist, ist unklar. Offen ist daher auch sein Mitwirken beim geplanten Test am 1. Februar in Riad gegen US-Club Inter Miami mit Lionel Messi.

„Ich habe 22 Jahre lang gespielt und bin ein Spieler, der nicht allzu viele Verletzungen hatte. Deshalb bin ich wirklich traurig, weil Al-Nassr und ich nach China gekommen sind, um die Tour zu genießen“, sagte der Portugiese.

(APA)/Bild: Imago