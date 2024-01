Rossi-Assist bei Fünf-Tore-Sieg: Minnesota feiert nächsten NHL-Erfolg

Die Minnesota Wild und Marco Rossi haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) ihren dritten Sieg in Folge eingefahren.

Das Team aus Saint Paul bezwang vor heimischem Publikum die Washington Capitals mit 5:3, Rossi hatte beim 1:0 durch Brock Faber seinen Schläger im Spiel und erhielt seinen bereits 15. Assist-Punkt in dieser Saison. Mit zwei Treffern wird Marcus Johansson zum prägenden Wild-Akteur. Das Team aus Minnesota feiert damit den vierten Sieg im fünften Spiel. Rossi und Co. fehlen derzeit vier Zähler auf einen Wildcard-Platz.

Tampa Bay Lightning gewann dank Topscorer Nikita Kutscherow, der drei Tore und einen Assist verzeichnete, mit 6:3 bei den Philadelphia Flyers. Die San Jose Sharks, Letzte in der Pacific Division, überraschten die New York Rangers. Die Kalifornier rangen den Leader der Metropolitan Division trotz 0:2-Rückstands mit 3:2 nach Verlängerung nieder.

HIGHLIGHTS | Edmonton Oilers – Columbus Blue Jackets 4:1 | Regular Season

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers reiten in der NHL indes weiter auf der Erfolgswelle. Gegen die Columbus Blue Jackets gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 4:1 und feierten ihren 14. Sieg in Folge. Draisaitl legte seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid einen Treffer auf. Sie bauten damit den Rekord für die längste Siegesserie einer kanadischen Mannschaft in der NHL aus. Zum Allzeitrekord der Pittsburgh Penguins aus der Saison 1992/93 fehlen nur mehr drei weitere Siege.

Die miserabel in die Saison gestarteten Oilers, deren erklärtes Ziel wieder einmal der erste Stanley-Cup-Triumph seit 1990 ist, haben sich dank ihrer Erfolgsserie etwa bei Hälfte der regulären Saison mittlerweile auf Rang drei der Pacific Division vorgeschoben und nehmen die Play-offs ins Visier.

HIGHLIGHTS | Montreal Canadiens – Ottawa Senators 1:4 | Regular Season

Jene sind für die Ottawa Senators zwar kein Thema, trotzdem durfte das Team aus der kanadischen Hauptstadt jubeln. Im kanadischen Duell bei den Montreal Canadiens gewannen die Senators mit 4:1, der 22-Jährige kam auf eine Vorlage. Die Senators spielen als Letzter der Atlantic Division keine Rolle im Rennen um die Meisterrunde.

HIGHLIGHTS | Detroit Red Wings – Dallas Stars 4:5 | Regular Season

In der gleichen Division träumen die Detroit Red Wings als Fünfter noch von den Playoffs, wobei sie bei den Dallas Stars einen Dämpfer kassierten. Gegen die Texaner gab es eine 4:5-Niederlage.

HIGHLIGHTS | Anaheim Ducks – Buffalo Sabres 4:2 | Regular Season

Die Buffalo Sabres verloren bei den Anaheim Ducks mit 2:4 und kassierte die zweite Niederlage nacheinander. Für die Ducks war es der erste Erfolg nach zuletzt drei Pleiten.

Die San Jose Sharks siegten gegen die New York Rangers mit 3:2 nach Verlängerung. Der deutsche Nationalspieler Nico Sturm leitete mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 die Aufholjagd im Schlussdrittel der regulären Spielzeit ein.

