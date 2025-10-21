Rossi fehlt bei Minnesota-Erfolg in New York

Die Minnesota Wild haben nach drei Niederlagen in der NHL auf die Siegerstraße zurückgefunden – allerdings ohne ihren österreichischen Profi Marco Rossi.

Der Vorarlberger verpasste am Montag (Ortszeit) den 3:1-Erfolg der Wild bei den New York Rangers wegen einer nicht näher definierten Verletzung. Der russische Rookie Danila Yurov erzielte dabei sein erstes Karrieretor für die Gäste. Die Rangers trafen durch Artemi Panarin immerhin erstmals in der Saison vor eigenem Publikum.

(APA)

Bild: Imago