Rossi mit Iowa Wild im AHL-Play-off

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs haben Eishockey-Stürmer Marco Rossi und die Iowa Wild den Aufstieg ins Play-off der American Hockey League (AHL) geschafft. Das Farmteam der Minnesota Wild besiegte am Sonntag auswärts die Texas Stars 5:2 und trifft in der ersten K.o.-Runde der Central Division auf die Rockford IceHogs. Die „best of three“-Serie beginnt am Mittwoch in Rockford.

Der Vorarlberger Rossi bereitete am Sonntag den Ausgleichstreffer zum 1:1 (20.) vor und war im Grunddurchgang mit 51 Punkten (16 Tore, 35 Assists) in 53 Spielen zweitbester Scorer seines Teams. Iowa Wild hat zum zweiten Mal seit dem Einstieg in die AHL im Jahr 2013 die Finalphase um den Calder Cup erreicht.

(APA) / Bild: Imago