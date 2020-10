Rossi unterschreibt Entry-Level-Vertrag bei den Minnesota Wild

Gut zwei Wochen nachdem Österreichs Eishockey-Jungstar Marco Rossi beim Draft der National Hockey League (NHL) von Minnesota gewählt worden war, hat der Vorarlberger am Freitag einen Vertrag bei den Wild unterzeichnet. Wie der Verein auf seiner Website mitteilte, wurde Rossi mit dem obligaten Entry-Level-Vertrag ausgestattet, der über drei Jahre geht und ein Gehalt von 925.000 US-Dollar (laut capfriendly.com/782.505 Euro) jährlich vorsieht.

#mnwild have signed OHL MVP Marco Rossi to his three-year, $2.775 million ELC.

With 120 points for Ottawa, Rossi was the first European to ever lead the OHL in scoring and first European to lead the CHL in scoring since Alex Radulov in ’05-06. Led OHL with 81 assists, +69

— Michael Russo (@RussoHockey) October 23, 2020