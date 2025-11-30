Rossi weiter verletzt: Minnesota-Siegesserie endet

Minnesota Wild ist nach sieben Siegen in Folge in der National Hockey League wieder einmal als Verlierer vom Eis gegangen.

Das Team des derzeit verletzt fehlenden Marco Rossi unterlag am Samstag zu Hause den Buffalo Sabres 2:3 nach Penaltyschießen. Für Minnesota trafen Kirill Kaprisow und Matt Boldy in der regulären Spielzeit. Ebenfalls im Penaltyschießen verloren die Detroit Red Wings bei den Boston Bruins. Beim 2:3 verbuchte Detroits Marco Kasper keinen Scorerpunkt.

