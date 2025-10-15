Rossis Minnesota Wild unterliegen Dallas Stars

Die Minnesota Wild von Österreich-Legionär Marco Rossi haben am Dienstagabend (Ortszeit) bei der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine klare Niederlage kassiert. Das Auswärtsspiel gegen die Dallas Stars endete 2:5.

Die Dallas Stars dominierten ihren Heimauftakt von Anfang an. Nach dem zweiten Drittel lagen sie mit 3:0 in Führung. Den Rückstand konnten auch die beiden Tore der Wild durch Matt Boldy und Kirill Kaprizov im dritten Drittel nicht mehr aufholen.

Für die beiden Torschützen war es jeweils das vierte Saisontor. In den letzten Minuten betonierten die Stars ihren Sieg mit Tor Nummer vier und fünf und sicherten damit ihren dritten Sieg.

