Rote Karte & Traumtor: Atletico schockt Barca vor der Halbzeit

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid (jetzt live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) sorgt eine Szene kurz vor der Pause für den möglichen Knackpunkt der Partie.

In der 44. Minute sieht Barcelonas Pau Cubarsí nach einem VAR-Check die Rote Karte, nachdem er Giuliano Simeone als letzter Mann zu Fall gebracht und damit eine klare Torchance verhindert hat. Den fälligen Freistoß nutzt Julián Álvarez eiskalt aus und bringt Atlético Madrid mit 1:0 in Führung.

Somit geht die Mannschaft von Diego Simeone mit Überzahl und einem knappen Vorsprung in die zweite Hälfte.

Bild: Imago