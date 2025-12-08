Rote Karten für LASK & Hartberg: VAR erklärt Entscheidungen

Vier Tore, zwei Ausschlüsse, kein Sieger: Beim Duell der 16. Runde zwischen dem TSV Hartberg und LASK war viel Action geboten – nun äußert sich auch VAR Österreich zu den beiden Roten Karten während der Partie.

Schon nach 41 Minuten zückte Schiedsrichter Isa Simsek erstmals die Rote Karte für LASK-Verteidiger Joao Tornich. Hartbergs Elias Havel kam in einem Zweikampf zuerst zum Ball und lief Richtung Tor, Tornich brachte den TSV-Stürmer aber zu Fall. Der Referee entschied wegen dieser Aktion auf Rot wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance. Ein korrektes Vorgehen ohne VAR-Notwendigkeit, wie nun im Rückblick kommuniziert wird.

Rote Karten: Keine VAR-Korrekturen nötig

Rote Karte – Joao Tornich (41.)

In der zweiten Spielhälfte verloren auch die Gastgeber einen ihrer Spieler – ausgerechnet Torhüter Tom Hülsmann. LASK-Kapitän Sascha Horvath wurde in der 74. Minute vom Schlussmann außerhalb des Strafraums zu Fall gebracht und wurde so am Abschluss aufs leere Tor gehindert. Auch hierbei war der Platzverweis laut VAR-Nachbetrachtung richtig. Der Video-Schiedsrichter musste aufgrund der korrekten Entscheidung abermals nicht eingreifen.

Rote Karte – Tom Ritzy Hülsmann (74.)

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.