Routinier Pervan verlängert beim VfL Wolfsburg

Ersatz-Torhüter Pavao Pervan hängt eine weitere Saison beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg an.

Der 38-jährige Österreicher hat bei den „Wölfen“ seinen Vertrag bis Ende Juni 2027 verlängert, gab der Club am Mittwoch bekannt. Pervan war im Juli 2018 vom LASK nach Wolfsburg gewechselt und hat 45 Pflichtspiele für den VW-Werksverein bestritten.

„Persönlichkeiten wie Pavo sind unverzichtbar in jedem Kader und in jeder Kabine. Wir freuen uns, dass er mit seiner Professionalität, Loyalität und Einsatzbereitschaft unverändert eine Säule des Teams bleibt“, erklärte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.

(APA)/Bild: Imago