Rückkehr auf ATP-Tour: Alcaraz will Nummer eins zurückerobern

Nach dreieinhalbmonatiger Pause steigt der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz am Mittwoch (Ortszeit) wieder ins Geschehen auf der ATP-Tour ein. Alle Spiele des Turniers seht ihr live auf Sky Sport Austria – mit dem Sky X Traumpass live streamen!

Beim Sandplatzturnier in Buenos Aires, an dem auch Dominic Thiem teilnimmt, will der 19-Jährige einen ersten Schritt zur Rückeroberung der Führung in der Weltrangliste machen. Dort thront Australian-Open-Sieger Novak Djokovic. Er sei fest entschlossen, sich die Nummer eins zurückzuholen, erklärte Alcaraz in Argentinien.

Der Spanier war im September an die Spitze der ATP-Rangliste geklettert, nachdem er bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte. Eine Bauchmuskelverletzung während des Masters in Paris setzte den Jungstar jedoch im November lange außer Gefecht. Nach 20 Wochen an der Spitze rutschte Alcaraz im Jänner auf Platz zwei ab, als Djokovic zum zehnten Mal die Australian Open gewann. In Melbourne fehlte der Teenager.

„Es war eine lange Zeit, in der ich die Nummer eins war“, sagte Alcaraz, der seine Saison in Buenos Aires in der zweiten Runde gegen den Serben Laslo Djere beginnt. „Jetzt ist es ein Ziel für mich, wieder die Nummer eins zu werden. Das strebe ich an.“ Alcaraz wollte vorerst keine zu hohen Erwartungen an sich selbst stellen. „Ich fühle mich großartig. Ich gewöhne mich gerade an diese Bedingungen und daran, mit den besten Spielern zu spielen“, sagte er. „Meine Hoffnung ist, dass ich mit der Verletzung und meinem Körper zurechtkomme und gut spiele.“

(APA)/Bild: GEPA