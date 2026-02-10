Rückkehr der NHL-Stars bei Olympia: Kanada führt Favoritenfeld an

Zwölf Jahre nach Sotschi steigt das Olympische Eishockeyturnier der Männer wieder mit den Stars der National Hockey League (NHL).

Angeführt von den besten Stürmern der Welt geht Kanada daher als Favorit in das am Mittwoch beginnende Turnier in Mailand, das ebenso starbesetzte US-Team gilt als stärkster Herausforderer. Schwedens NHL-Auswahl, Titelverteidiger Finnland mit viel NHL-Power, Tschechien und der Schweiz werden aus Europa die besten Medaillen-Chancen zugeschrieben.

Die Abwesenheit der NHL-Profis haben Russland 2018 und Finnland 2022 zu Olympia-Triumphen genutzt. Diesmal führt der Weg zu Gold wieder über Kanada, das die jüngsten zwei Turniere mit NHL-Teilnahme (Vancouver 2010 und Sotschi 2014) gewonnen hat und mit neun Erfolgen gemeinsam mit Sowjetunion/Russland Rekord-Olympiasieger ist.

Für Kanada zählt nur Gold

Teamchef Jon Cooper, mit Tampa Bay Lightning zweifacher Stanley-Cup-Sieger, hat mit Connor McDavid, Nathan MacKinnon und Jungstar Macklin Celebrini drei der vier besten Scorer der NHL zur Verfügung und Sidney Crosby als Kapitän. Crosby ist im eishockeyverrückten Land schon jetzt eine Legende. Der 38-Jährige hat Kanada bei den Heimspielen in Vancouver im Finale mit seinem Tor in der Verlängerung zu Gold geschossen und auch vier Jahre später neuerlich zum Erfolg geführt. Mit Cale Makar trägt auch der für viele Experten beste Verteidiger das Trikot mit dem Ahornblatt.

Die Kanadier haben im Februar des vergangenen Jahres auch das jüngste Kräftemessen der Top-Spieler beim Four Nations gewonnen. Kanadas Selbstverständnis ist, dass das Eishockeyteam immer den Sieg zum Ziel hat. „Ich glaube, es ist ein Fehlschlag, wenn wir nicht Gold holen“, sprach Drew Doughty die Erwartungshaltung klar an. Der Verteidiger und Crosby könnten die ersten NHL-Spieler sein, die Olympia zum dritten Mal gewinnen.

USA hofft auf ersten Triumph seit 46 Jahren

Die USA sehnen sich nach dem ersten Olympiagold seit dem „Miracle on Ice“ 1980 in Lake Placid. Auston Matthews und Jack Eichel führen eine schlagkräftige Offensive an, Quinn Hughes, Zach Werenski, Charlie McAvoy und Lane Hutson bringen viel Qualität in der Defensive mit, und im Tor können die US-Amerikaner auf Connor Hellebuyck, in den vergangenen zwei Saisonen mit der Vezina Trophy für den besten NHL-Torhüter ausgezeichnet, bauen. General Manager Bill Guerin hat bereits im August die Mission Gold ausgerufen. „Ich glaube, jeder von uns denkt genauso. Wir sollten um Gold kämpfen“, erklärte Kapitän Matthews.

Aus Europa gelten Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz als aussichtsreichste Medaillenanwärter. Schweden setzt so wie die beiden Teams aus Nordamerika ausschließlich auf Spieler aus der stärksten Liga der Welt. Finnland kommt als Titelverteidiger mit 24 NHL-Profis. Tschechien hat mit David Pastrnak und Martin Necas zwei der weltbesten Stürmer zur Verfügung, die Schweiz hat sich mit zuletzt zweimal WM-Silber zu einer Top-Nation gemausert. „Unsere Stärke ist, dass wir schon seit Jahren zusammen spielen. Der Kern der Gruppe ist großteils der gleiche“, meinte der Schweizer Stürmer Nino Niederreiter. Auch Deutschland mit Leon Draisaitl, Moritz Seider und Philipp Grubauer will im Kampf um die Medaillen mitreden.

Russland und ÖEHV-Team fehlen

Rund 150 NHL-Spieler waren am Wochenende in fünf gecharterten Flugzeugen aus New York Richtung Italien aufgebrochen, dennoch fehlen in Mailand einige Stars. Erstmals seit Oslo 1952 ist Russland nicht dabei. Die Mannschaft um Alexander Owetschkin, bester Torjäger der NHL-Geschichte, ist wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeschlossen. Überraschend keine Nominierung erhielt der kanadische Jungstar Connor Bedard, der um den Jahreswechsel verletzt pausieren musste, aber seit 9. Jänner wieder für die Chicago Blackhawks im Einsatz ist. Das österreichische Team hat zum dritten Mal hintereinander das Olympia-Ticket verpasst.

