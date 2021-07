Rückkehr des Jahres? Hazard wohl bei Ex-Klub ein heißes Thema

via

Es wäre wohl die Rückholaktion des Jahres: Wie die spanische AS berichtet, zieht der FC Chelsea einen Transfer von Real–Sorgenkind Eden Hazard in Erwägung. Der Belgier trug bereits zwischen 2012 und 2019 das Trikot der Blues, avancierte dort zum Weltstar. Außerdem setzte er sich mit Chelsea zweimal die Premier-League-Krone auf, spielte sich schnell in die Herzen der Fans.

Auch die Königlichen seien dem Bericht zufolge nicht abgeneigt, den 30-jährigen Außenspieler ziehen zu lassen. Real muss aufgrund der Corona-Pandemie hohe finanzielle Einbußen hinnehmen, sollen ab 60 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

So richtig glücklich ist Eden Hazard nach seinem 115-Millionen-Euro-Transfer nicht geworden. Der Belgier kam nur selten ins Rollen, ringt zudem dauerhaft mit diversen Muskelverletzungen. So kam er in zwei Jahren auf gerade einmal 30 Liga-Einsätze. Nun könnte er bei seiner alten Liebe einen neuen Anlauf starten.

