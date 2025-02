Comeback-Gerüchte: Kehrt Messi zum FC Barcelona zurück?

Messis Vertrag bei Inter Miami läuft Ende des Jahres 2025 aus und laut des Journalisten, der einst schon als Erstes seinen Wechsel von Paris in die MLS verkündete, möchte der Argentinier aus einem ganz speziellen Grund zu den Katalanen zurück.

Lionel Messi kommt in 778 Pflichtspielen für den FC Barcelona auf unfassbare 672 (!) Tore und 303 Vorlagen. Im Jahr 2021 musste der beste Spieler in der ruhmreichen Historie Barcas die Katalanen aufgrund finanzieller Probleme allerdings abrupt verlassen und schloss sich Paris St. Germain an.

Nach seinem tränenreichen Abschied wurde immer wieder über eine Rückkehr spekuliert, aber spätestens als Messis Kapitel in Frankreich 2023 endete, er sich aber gegen eine Rückkehr entschied und zu Inter Miami wechselte, schien es so, dass keine Treffer oder Assists bei König Leo im Dress der Blaugrana hinzukommen würden.

Rückkehr 2026?

Nun könnte es aber doch noch ein Happy End geben, denn Messis Vertrag in Miami läuft Ende des Jahres 2025 aus. Messi besitzt zwar eine Klausel zur Verlängerung um eine weitere Saison, aber bislang machte er keine Anzeichen, dass er diese ziehen oder generell verlängern möchte.

Offenbar aus gutem Grund, denn Journalist Alex Candal meldet nun, dass Messi anschließend nach Barcelona zurückkehren will. Candal, der einst als Erstes über den Transfer des 37-Jährigen in die MLS berichtete, zitiert Messi in einer Sendung für DSports mit den Worten: „Ich kann den Fußball nicht verlassen, ohne im neuen Camp Nou zu spielen.“

Sehnsucht nach dem Camp Nou

Der Umbau der Kultstätte soll 2026 endgültig abgeschlossen sein. Barca möchte jedoch schon diese Saison zurückkehren. Derzeit spielen die Katalanen im Olympiastadion Barcelonas und haben eine Verlängerung der Nutzung bis zum 20. Mai beantragt.

Laut Candal prüft Barca derzeit die finanzielle Machbarkeit eines Transfers und analysiert, wie Messi im System von Hansi Flick funktionieren könnte. Unklar ist, wie lange Messi tatsächlich in Barcelona spielen würde. Als verbrieft gilt nur, dass der Edeltechniker im Juni 2026 versuchen wird, den WM-Titel mit Argentinien zu verteidigen.

