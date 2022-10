Rückkehr ins Teamtraining: ManUnited begnadigt Ronaldo

via

via Sky Sport Austria

Cristiano Ronaldo ist nach seiner Suspendierung zurück ins Teamtraining von Manchester United eingestiegen.

Beim 1:1 gegen den FC Chelsea hat der portugiesische Superstar aufgrund einer Suspendierung gefehlt, am Dienstag ist er wieder auf den Rasen der Red Devils zurückgekehrt. Ronaldo nahm wieder am Mannschaftstraining teil, wird auch am Donnerstag für die Europa-League-Partie gegen Sheriff Tiraspol im Kader erwartet.

Ronaldo hat seine Strafe abgesessen

Trainer Erik Ten Hag hat das Gefühl, dass CR7 seine gerechte Strafe abgesessen hat, berichtet Sky UK. Es soll auch klärende Gespräche zwischen den beiden gegeben haben. Der Teammanager möchte nun mit Ronaldo weitermachen. Das Team unterstützt diese Entscheidung, heißt es.

Der 37-jährige Superstar sorgte jüngst beim 2:0 über die Tottenham Hotspur für Aufsehen, als er kurz vor Schluss die Einwechslung verweigerte. Auch ein vorzeitiger Abschied steht immer wieder im Raum. Nach Sky DE Informationen zeigen Paris Saint-Germain und der FC Chelsea Interesse. Ist ein vorzeitiger Abgang damit vom Tisch?

(skysport.de) / Bild: Imago