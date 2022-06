Rückkehr nach Österreich: Lukas Gugganig wechselt zu Altach

via

Der SCR Altach gibt die Verpflichtung von Verteidiger Lukas Gugganig bekannt. Der Defensivspieler wechselt vom deutschen Drittligisten VfL Osnabrück ablösefrei nach Vorarlberg.

Der einstige Salzburg-Verteidiger spielte zuletzt sieben Jahre lang in Deutschland, neben Osnabrück auch für Greuther Fürth sowie den FSV Frankfurt. Bei Altach erhält Gugganig nun einen Vertrag bis Sommer 2024. „Nach vielen guten Jahren in Deutschland ist es schön, wieder zu einem Verein in meinem Heimatland zurückzukehren. Mit meinen gesammelten Erfahrungen möchte ich Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, eine erfolgreiche Saison zu spielen“, verlautbart der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler.

Auch der Sportliche Leiter des SCRA, Werner Grabherr, ist vom Neuzugang überzeugt: „Er ist Österreicher, im besten Fußballeralter und soll unsere Mannschaft in der Defensive verstärken und einen Schub an Stabilität geben. Neben seinen körperlichen Voraussetzungen ist Lukas ein sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger, der voll in das von uns aufgestellte Profil für diese Position passt.“

