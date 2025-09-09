Rückkehr perfekt: Vienna präsentiert neuen Chefcoach

Nach der Entlassung von Mehmet Sütcü präsentiert ADMIRAL Zweitligist First Vienna FC ihren neuen Cheftrainer. Die Döblinger verpflichten Hans Kleer vom Regionalligisten ASKÖ Oedt und geben bekannt, dass auch der zweite Trainer neben Sütcü, Aleksandar Gitsov, den Verein verlassen hat.

Der gebürtige Wiener war bereits zwischen 2016 und 2018 als Trainer und Sportlicher Leiter bei den Gelb-Blauen, auch als Spieler stand Kleer zwischen 1992 und 1995 auf dem Rasen der Vienna. Nach Stationen bei FC Karabakh Wien, SV Horn, SV Stripfing, Traiskirchen und zuletzt dem ASKÖ Oedt, gibt es nun die Heimkehr für den 56-Jährigen.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz über die Verpflichtung von Kleer: „Wir freuen uns sehr, dass wir Hans Kleer als neuen Cheftrainer gewinnen konnten. Er kennt die Vienna aus der Vergangenheit und bringt gleichzeitig viel Erfahrung aus verschiedenen Stationen im österreichischen Fußball mit. Wir sind überzeugt, dass Hans den vorhandenen Kader optimal einsetzen und der Mannschaft wichtige Impulse geben wird, um unsere Ziele in der laufenden Meisterschaft zu erreichen. Gleichzeitig möchte ich mich bei Aleksandar Gitsov für seine Arbeit und seinen Einsatz in den vergangenen zwei Monaten bedanken und ihm alles Gute für seine Zukunft wünschen.“

Neo-Cheftrainer Hans Kleer zu seiner Rückkehr: „Es fühlt sich großartig an, wieder hier zu sein. Die Vienna ist für mich ein besonderer Verein, mit dem ich schon viele prägende Momente erlebt habe. Jetzt erneut als Cheftrainer zurückzukehren, erfüllt mich mit Stolz. Wichtig ist mir, dass wir als Team zusammenwachsen, nur wenn alle an einem Strang ziehen, können wir unsere Ziele erreichen. Dabei wollen wir auch unsere Fans mitnehmen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.“

(Red.)/Bild: First Vienna FC 1894