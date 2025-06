Rückkehr zu Bologna? Zukunft von Posch wohl geklärt

Die sportliche Zukunft von ÖFB-Teamspieler Stefan Posch scheint vorerst entschieden.

Der 28-Jährige stand in der Rückrunde leihweise bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. Der Klub, der die Saison in der Serie A auf Platz drei abschloss, hätte eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro ziehen können. Laut Transferexperte Nicolò Schira wird dieser Schritt jedoch nicht erfolgen, sodass Posch vorerst zum FC Bologna zurückkehrt.

Laut italienischen Medienberichten steht Posch beim neuen Bologna-Trainer Vincenzo Italiano weiterhin hoch im Kurs. Eine Rückkehr in die Stammformation ist durchaus realistisch.

Gleichzeitig gilt es aber auch als möglich, dass Posch in Transferverhandlungen als Tauschoption oder Teil eines Deals eingebunden wird. Wie sich die Lage entwickelt, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen.

(Red.)/Beitragsbild: Imago