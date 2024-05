Der FC Bologna hat im Endspurt um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Nach dem Remis in der Vorwoche gegen Udinese Calcio (1:1) musste sich das Überraschungsteam der italienischen Serie A, für das ÖFB-Teamspieler Stefan Posch durchspielte, am Freitagabend auch beim FC Turin, für den Valentino Lazaro in der Schlussphase eingewechselt wurde, mit einem 0:0 begnügen. Die Mannschaft von Trainer Thiago Motta blieb dadurch aber auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Bologna hofft auf erstmalige Champions-League-Teilnahme

Bologna könnte sich in dieser Saison erstmals für die Königsklasse qualifizieren. Das Ex-Team von Inters Marko Arnautovic steht mit 64 Punkten auf Platz vier, die fünf bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Champions League. Bolognas Vorsprung auf Atalanta Bergamo auf Rang sechs beträgt bei zwei Spielen mehr sieben Punkte.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.