Rückschlag im Aufstiegsrennen: Hertha verspielt zwei Führungen in Fürth

Hertha BSC hat bei seiner Aufholjagd im Aufstiegsrennen einen weiteren Rückschlag kassiert.

Das Team von Trainer Stefan Leitl verspielte bei der SpVgg Greuther Fürth gleich zwei Führungen und musste sich nach einem wilden Schlagabtausch mit einem 3:3 (2:1) begnügen. Die Berliner verpassten es, zumindest vorerst mit Darmstadt 98 auf dem Relegationsrang gleichzuziehen.

Kapitän Fabian Reese (33.) und Luca Schuler (36./62.) erzielten die Treffer für die Alte Dame, die nach einem verpatzten Saisonstart zuletzt nach oben geklettert war. Den abstiegsgefährdeten Fürthern gelang bei der Heimpremiere des neuen Trainers Heiko Vogel aber zweimal der Ausgleich durch Branimir Hrgota (42.) und Felix Klaus (58.) sowie Dennis Srbeny (81.).

Doppelpack gegen Ex-Verein: Conteh führt Braunschweig zum Sieg

Krimi im Kellerduell: Dank eines Doppelpacks von Christian Conteh hat sich Eintracht Braunschweig wichtige Luft im Abstiegskampf der 2. Bundesliga verschafft. In einer spektakulären Partie überzeugte das Team von Trainer Heiner Backhaus bei Dynamo Dresden vor allem in Halbzeit eins, siegte mit 3:2 (2:0) und sprang in der Tabelle auf Platz 13.

Mit seinen Saisontoren drei und vier stellte Conteh früh in der Partie die Weichen auf Auswärtssieg (7./21.), doch zunächst desolate Dresdener schlugen binnen zwei Minuten durch Jakob Lemmer (54.) und Nils Fröling (56.) zurück. Braunschweig steckte indes nicht auf und belohnte sich in Person von Patrick Nkoa (78.) für einen couragierten Auftritt.

Während Braunschweig mit vier Punkten vor Dynamo auf einem direkten Abstiegsplatz davonzog, müssen die Sachsen nach seichtem Aufwärtstrend von zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen einen herben Dämpfer verkraften.

(SID) / Bild: Imago