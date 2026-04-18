Rückschlag im Saisonfinish: Bayern-Offensivstar fällt verletzt aus

Der FC Bayern muss in der Endphase der Saison auf den deutschen Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verzichten.

Der Offensivspieler zog sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu, das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung der Münchner, wie der deutsche Rekordmeister am Samstagabend mitteilte. Der Klub rechnet mit einer „längeren Pause“. Eine genaue Ausfallzeit ist nicht bekannt.

Bayern-Profi für WM fraglich?

Gnabry ist auch bei DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada vorgesehen. Ob der 30-Jährige um die Teilnahme an dem Turnier (11. Juni bis 19. Juli) bangen muss, blieb zunächst offen.

Gnabrys Ausfall trifft die Bayern in der entscheidenden Saisonphase. Am Sonntag (17.30 Uhr) können die Münchner gegen den VfB Stuttgart die 35. Meisterschaft vorzeitig sichern. Drei Tage später steht das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen an. In der Champions League sind die Bayern am 28. April (das Hinspiel ist LIVE & EXKLUSV auf Sky Sport Austria zu sehen!) und 6. Mai in der Vorschlussrunde gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain gefordert.

Neben Gnabry fallen derzeit auch Lennart Karl und Tom Bischof (beide Muskelfaserriss) verletzt aus. Jamal Musiala, der als Alternative für Gnabry in der Münchner Startelf gilt, soll nach seiner schweren Verletzung eigentlich langsam zurück zur Topform geführt werden.

(SID).

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